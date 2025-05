Steinmeier würdigt Holocaust-Überlebende Friedländer

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gewürdigt. Er sagte, Friedländer habe unserem Land Versöhnung geschenkt, trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten. Steinmeier sprach von einem "Geschenk", für das man nicht dankbar genug sein könne. Margot Friedländer war als junge Frau ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden. Sie überlebte, doch ihre ganze Familie wurde im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Nach dem Krieg wanderte Friedländer in die USA aus und kehrte erst 2010 dauerhaft nach Berlin zurück. In Deutschland setzte sich Friedländer bis zuletzt gegen das Vergessen der Schoah ein. Gestern starb sie im Alter von 103 Jahren.

