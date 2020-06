Steinmeier würdigt Christo als "großartigen Künstler"

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den gestorbenen Verhüllungskünstler Christo als "großartigen Künstler" gewürdigt. Mit dem verhüllten Reichstag in Berlin habe Christo den Deutschen vor 25 Jahren ein Kunstwerk geschenkt, das immer unvergessen bleiben werde. Als Symbol für ein weltoffenes Deutschland habe es sich in unsere Herzen eingebrannt. Christo starb gestern im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in New York. Sein letztes großes Projekt, die Verhüllung des Triumphbogens in Paris, soll trotz seines Todes im Herbst 2021 umgesetzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 12:00 Uhr