Steinmeier will mit "Ehrentag" gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Berlin: Am 23. Mai ist der Geburtstag des Grundgesetzes. Nach dem Willen von Bundespräsident Steinmeier soll dieser Tag künftig ein bundesweiter Mitmachtag für ehrenamtliches Engagement werden. Jeder solle mit anpacken, sagte Steinmeier bei der Auftaktveranstaltung im Berliner Schloss Bellevue. So könnten Nachbarschaften Blumen pflanzen, junge Menschen Senioren bei der Bestellung in der Online-Apotheke helfen oder im Altersheim vorlesen. Start soll der 23. Mai nächsten Jahres sein. Kommunen, Unternehmen und Vereine können Vorschläge für den Mitmachtag einreichen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.05.2025 12:00 Uhr