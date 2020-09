Steinmeier will Gedenkstunde für Corona-Opfer abhalten

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat vorgeschlagen, für die Corona-Opfer in Deutschland eine offizielle Gedenkstunde abzuhalten. Er verwies darauf, dass viele Patienten in Krankenhäusern und Altenheimen ohne ihre Angehörigen gestorben seien. Die Hinterbliebenen hätten nicht Abschied nehmen können. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Steinmeier, man müsse den Menschen in ihrer Trauer helfen. Zugleich verwieß Steinmeier auf Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus, etwa bei der Erforschung eines Impfstoffs. Optimistisch schätzt Bundesfinanzminister Scholz die wirtschaftliche Erholung ein. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Scholz, vieles spreche dafür, dass das Schlimmste vorbei sei. Die Maßnahmen zum Ankurbeln der Konjunktur wirkten offenbar besser als erhofft. Er hoffe, dass Ende nächsten Jahres, Anfang 2022, wieder das Niveau erreicht sei, wie vor der Krise.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 16:15 Uhr