Steinmeier warnt vor Verantwortungslosigkeit bei Corona-Demos

Berlin: Nachdem am Samstag in der Hauptstadt Tausende Menschen unter Missachtung der Abstandsregeln gegen die Corona-Auflagen demonstriert haben, hat Bundespräsident Steinmeier einen Appell an die Bevölkerung gerichtet. Steinmeier sagte, die Verantwortungslosigkeit einiger weniger sei ein Risiko für alle. Jeder stehe in der Verantwortung, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das Bundesinnnenministerium stellte infrage, ob Demonstrationen künftig zugelassen werden könnten, wenn absehbar sei, dass Auflagen nicht eingehalten werden. Ein Ministeriumssprecher rief die Länder für solche Fälle zu mehr Wachsamkeit auf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 20:15 Uhr