Steinmeier warnt vor Antisemitismus

Berlin: Ein Jahr nach dem Massaker der Hamas in Israel ist auch in Deutschland bei Gedenkveranstaltungen an die Opfer erinnert worden. Bundespräsident Steinmeier warnte bei einem Gottesdienst in Berlin vor einer leichtfertigen Verurteilung Israels. Auch an deutschen Schulen und Universitäten erlebe man, wie uns der Krieg im Nahen Osten zu zerreißen drohe. Auch wenn viele aufgewühlt seien, dürfe man nicht den Kompass verlieren. Niemals dürfe man die Bedrohung von Juden dulden. Die Forderung nach einem Nahen Osten ohne Israel sei eindeutig antisemitisch, so Steinmeier. Es gehöre zur deutschen Verantwortung, an der Seite Israels zu stehen. Gleichzeitig betonte Steinmeier, um Frieden in der Region zu erreichen, sei eine politische Perspektive nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 19:45 Uhr