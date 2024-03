Steinmeier warnt vor Abschottung in der Gesellschaft

Leipzig: Bundespräsident Steinmeier hat auf der Leipziger Buchmesse vor Abschottung gewarnt. In einer Gesellschaft, die so vielfältig sei wie die deutsche, werde es immer unterschiedliche Erfahrungen geben, sagte Steinmeier. Diese Erfahrungswelten dürften aber nicht zu isolierten Rückzugsorten werden. Der Bundespräsident erinnerte daran, dass in diesem Jahr zwei Jubiläen gefeiert werden: 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Mauerfall. Er drückte seine Sorge darüber aus, dass viele Ostdeutsche mit dem Jubiläum zum Grundgesetz nichts anfangen könnten. Steinmeier forderte dazu auf, die Demokratie zu schützen und zur Wahl zu gehen. Im September werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt.

