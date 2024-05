Steinmeier verweist zum Auftakt des Katholikentags auf einen Vertrauensverlust

Erfurt: Mit kritischen und mahnenden Worten an die Adresse der Kirche hat Bundespräsident Steinmeier den Deutschen Katholikentag eröffnet. In seiner Rede ging er auf den Vertrauensverlust der Institution Kirche ein. Es gebe seit Jahren eine beispiellose Austrittswelle, sagte Steinmeier. Einer der Gründe dafür seien die Missbrauchsfälle und ihre zögerliche Aufarbeitung. Dazu komme in weiten Teilen der Gesellschaft eine wachsende Entfremdung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Religiösen. Im Gastgeberland Thüringen sind nur noch sieben Prozent der Einwohner Katholiken. Die Präsidentin des Katholikentags, Stetter-Karp, forderte mehr Reformtempo von ihrer Kirche. Die Bischöfe und auch der Papst müssten nun endlich das Ruder herumreißen, so die oberste Vertreterin der katholischen Laienbewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 19:00 Uhr