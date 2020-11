Steinmeier verurteilt Terroranschlag in Wien

Bundespolizei verstärkt Grenzkontrollen in Bayern

München: Nach dem Terroranschlag in Wien haben Bundes- und Grenzpolizei in Bayern die Kontrollen an der Grenze zu Österreich noch in der Nacht verstärkt. Innenminister Herrmann sagte, man stehe in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden und dem Bundeskriminalamt, um die aktuelle Gefährdungslage im Freistaat zu bewerten. Wie Herrmann sagte, zeigt der Terroranschlag in Wien leider einmal mehr die - so wörtlich - hässliche Fratze des islamistischen Terrorismus. Der Innenminister betonte, die Sicherheitsbehörden seien höchst wachsam. Auch in Bayern gebe es eine Reihe gefährlicher Islamisten, die im Fokus von Polizei und Verfassungsschutz stünden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 14:00 Uhr