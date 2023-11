Steinmeier verspricht Tansania Aufarbeitung der Kolonialgeschichte

Songea: Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tansania versprochen, die gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten. Niemand solle vergessen, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts passiert sei, sagte Steinmeier in Songea im Süden der früheren Kolonie. Für die Verbrechen der Deutschen bat er um Verzeihung. Sie hätten mit grausamer Härte im damaligen Deutsch-Ostafrika regiert. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Aufarbeitung schwierig werden dürfte. So sollen tausende Überreste von Ermordeten, die in deutschen Museen lagern, identifiziert werden. Zwischen 1905 und 1907 hatten Kolonialtruppen einen Aufstand gegen die Fremdherrschaft niedergeschlagen. Nach Schätzungen von Historikern wurden bis zu 300.000 Menschen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 15:00 Uhr