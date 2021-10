Steinmeier verleiht Verdienstorden an 14 Bürgerinnen und Bürger

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat 14 Frauen und Männer ausgezeichnet, die sich um das Kulturleben in Deutschland besonders verdient gemacht haben. Die Pandemie habe bewusst gemacht, welche Bedeutung und welchen Wert Kunst und Kultur für jeden Einzelnen, für Gesellschaft und Demokratie hätten, sagte Steinmeier bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Bellevue. In seiner Rede appellierte er auch an die Bürger, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zugleich verurteilte er Beschimpfungen und Gewalt aus den Reihen von Corona-Leugnern. Ein zunächst für die Ordensverleihung ausgewählter Künstler wurde wegen dessen Nähe zur Querdenken-Bewegung nicht ausgezeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 17:00 Uhr