Steinmeier und Söder mahnen in ihren Reden zur Geduld

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Söder haben in Osteransprachen um Geduld in der Corona-Krise geworben. Steinmeiers Rede war die erste, die ein Staatsoberhaupt der Bundesrepublik in Bezug auf ein aktuelles Ereignis hielt. Nach seinen Worten ist jetzt neben Geduld vor allem Solidarität gefragt. Steinmeier zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland auch in dieser Lage wachsen könne. Söder warnte ein weiteres Mal davor, die aktuellen Schutzmaßnahmen vorzeitig zu lockern. Natürlich wolle man in Bayern so schnell wie möglich zurück zu Freiheit und Normalität. Man müsse aber weiter vorsichtig und umsichtig sein. In manchen Bereichen könne es schneller Lockerungen geben, in anderen werde es länger dauern, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 23:00 Uhr