Steinmeier und Söder eröffnen Ausstellung zu den Bauernaufständen von 1525

Memmingen: Das Haus der Bayerischen Geschichte erinnert heuer an den Bauernaufstand vor 500 Jahren. Deutschlandweit hatten die Bauern damals gegen ihre Unterdrückung aufbegehrt. Unter anderem auch in Memmingen. Dort wurden damals die "Zwölf Artikel" verfasst, sie verbreiteten sich in ganz Deutschland und gelten als eine der frühesten Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa. Daran erinnert die Ausstellung "Projekt Freiheit - Memmingen 1525", die heute eröffnet wird. Am Festakt am Vormittag nehmen Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Söder teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 09:00 Uhr