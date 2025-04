Steinmeier und Scholz kommen zur Beerdigung des Papstes

Rom: Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt: Das haben die Kardinäle in Rom in ihrer ersten Versammlung nach dem Tod des Pontifex beschlossen. Die Trauerfeier wird ab 10 Uhr auf dem Petersplatz stattfinden. Danach werden seine sterblichen Überreste in die Basilika Santa Maria Maggiore überführt und dort beigesetzt. Deutschland wird bei der Trauerfeier durch Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz vertreten sein.

