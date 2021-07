Steinmeier und Laschett besuchen Flutkatastrophengebiete

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erftstadt: Beim Besuch in einem der Flutkatastrophen-Gebiete hat Bundespräsident Steinmeier zu Solidarität aufgerufen. Vielen Menschen sei nichts geblieben. Den größten Verlust hätten aber die zu tragen, die Angehörige in den Fluten verloren haben, sagte Steinmeier. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet bezeichnete das Hochwasser bei dem Erftstadt-Besuch mit Steinmeier als "Jahrhundertkatastrophe". Land und Kommunen könnten die Folgen der Flut nicht alleine stemmen. In Nordrhein-Westfalen gab es mindestens 43 Todesopfer und viele Verletzte. Im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz kamen 98 Menschen ums Leben. Weitere Todesopfer sind nach Polizeiangaben zu befürchten. Während die Lage in vielen linksrheinischen Gebieten von Nordrhein-Westfalen weiter angespannt blieb, fielen in anderen Flussgebieten die Wasserstände deutlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 22:00 Uhr