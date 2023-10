Steinmeier und Biden demonstrieren Schulterschluss bei Ukrainehilfe

Washington: Bundespräsident Steinmeier und US-Präsident Biden haben beim überraschenden Besuch Steinmeiers in Washington die Einigkeit der beiden Länder betont. Vor allem im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine sei das Bündnis mit Deutschland "entscheidend", hieß es in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Die deutschen Hilfen an Kiew würden in Washington mit großem Respekt gesehen. Nach Auskunft Steinmeiers will auch US-Präsident Biden der Ukraine weiter beistehen, trotz der derzeit schwierigen Situation im Kongress: Momentan sind im Übergangshaushalt der USA keine weiteren Gelder für Kiew vorgesehen. Biden versicherte Steinmeier aber, dass auf die USA "Verlass" sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 02:00 Uhr