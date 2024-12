Steinmeier und Aigner werben zu Weihnachten für Zusammenhalt

Berlin: Bundespräsident Steinmeier und die bayerische Landtagspräsidentin Aigner werben in ihren Weihnachtsansprachen für Zusammenhalt in der Bevölkerung - gerade angesichts der Bedrohungslage. Steinmeier spricht laut Vorabveröffentlichung von einem "dunklen Schatten", der nach dem Anschlag von Magdeburg auf dem Weihnachtsfest liegt. Hass und Gewalt dürften aber nicht das letzte Wort haben. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin des bayerischen Landtags. Aigner zufolge wollen Extremisten und Terroristen den Menschen Angst machen und unsere Sicherheit angreifen. Wörtlich ergänzt sie laut Manuskript: "Das dürfen wir nicht zulassen". Die CSU-Politikerin wirbt dafür, miteinander zu reden, ohne einen erhobenen Zeigefinger fürchten zu müssen, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu schließen. Sie betonte aber auch, Freiheit könne es nur mit innerer und äußerer Sicherheit geben. Bayern 2 überträgt die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier morgen um 19:05 Uhr nach den Nachrichten, die Ansprache der Landtagspräsidentin läuft am zweiten Feiertag um 18.40 Uhr im BR-Fernsehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 21:30 Uhr