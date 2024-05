Steinmeier überreicht DFB-Pokal der Fußballerinnen

Köln: Den Fußballerinnen des FC Bayern München oder des VfL Wolfsburg wird im Pokalfinale am kommenden Donnerstag eine besondere Ehre zuteil. Nach dem Endspiel in Köln überreicht Bundespräsident Steinmeier den DFB-Pokal an das siegreiche Team. Als Ehrengäste werden unter anderem DFB-Präsident Neuendorf, Innenministerin Faeser und Kölns Oberbürgermeisterin Reker erwartet. Die Wolfsburgerinnen könnten sich den Pokal zum zehnten Mal holen. Die Münchnerinnen haben ihn bisher einmal gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 14:00 Uhr