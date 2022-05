Steinmeier telefoniert nach Kiewer Ausladung mit Selenskyj

Wilhelmshaven: Die Stadt an der Nordsee soll erste Drehscheibe für Flüssigerdgas, kurz LNG, in Deutschland werden. Mit dem ersten Rammschlag haben am Vormittag die Arbeiten für den Anleger eines schwimmenden LNG-Terminals begonnen. Es soll bereits in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, er wolle mit dem schnellen Bau in Deutschland ein - so wörtlich - "fettes Ausrufezeichen" setzen. Der Grünen-Politiker warnte die Deutsche Umwelthilfe vor Klagen; die Umweltschützer kritisieren den vorzeitigen Baubeginn ohne Beteiligung von Verbänden und der Öffentlichkeit. Habeck verwies darauf, dass Deutschland ohne Flüssiggas-Terminals weiter stark von Russland abhängig bliebe. - In Wilhelmshaven soll mit Tankschiffen transportiertes LNG zunächst erwärmt und dann in die Gasnetze eingespeist werden. Der Bau weiterer LNG-Terminals ist in Stade und Brunsbüttel geplant.