Steinmeier spricht sich für Begrenzung der Migration aus

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich für eine Begrenzung der Flüchtlingsaufnahme in Deutschland ausgesprochen. In der ARD sagte er am Abend, das sei am Ende jedoch nur zu erreichen, wenn Deutschland mit den anderen europäischen Mitgliedsstaaten Außengrenzkontrollen mache. Auch befürwortet Steinmeier, dass die Prüfverfahren derer, die keine oder kaum eine Chance auf Asyl haben, an den Außengrenzen abgewickelt und die Menschen dann auch von dort aus abgeschoben werden. Er mahnte zugleich in der Debatte über das Thema auf Formulierungen zu verzichten, die suggerierten, dass es den einen Hebel gebe, um die Zuwanderung zu begrenzen. Mit Blick auf die hohen Umfragewerte für die AfD sagte Steinmeier, er habe kein Verständnis dafür, dass man seine demokratische Stimme gebrauche, um Vorstellungen oder Bewegungen zu unterstützen, die auf der Grundlage der Verachtung der Demokratie bestehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 06:45 Uhr