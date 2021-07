Steinmeier spricht Hochwasserbetroffenen Mitgefühl aus

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den Betroffenen der Unwetter und den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. Die Tragödie mache ihn fassungslos, sagte das Staatsoberhaupt am Mittag in Berlin. Er dankte den Helfern und kündigte an, sich zu gegebener Zeit ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Zugleich betonte er, angesichts der Unwetterkatastrophen seien verstärkte Maßnahmen zum Klimaschutz dringend geboten. Nur mit dem entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel werde man solche Extremwetterlagen in Grenzen halten können, so Steinmeier.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 14:45 Uhr