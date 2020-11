Steinmeier spricht Deutschen in der Adventszeit Mut zu

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Steinmeier den Bürgern zu Beginn der Adventszeit Mut zugesprochen. In einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag schrieb er, die medizinischen Fortschritte machten Hoffnung darauf, dass die Pandemie nicht dauerhaft unseren Alltag bestimmen werde. Und wörtlich: "Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen." Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet nach eigenen Angaben damit, dass Mitte Dezember der erste Impfstoff gegen das Virus in Deutschland zugelassen wird. Trotzdem gehen viele Politiker davon aus, dass es auch zu Beginn des neuen Jahres zu corona-bedingten Einschränkungen kommen wird. Justizministerin Lambrecht hat für diesen Fall bereits eine Fortsetzung der staatlichen Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt. Der Welt am Sonntag sagte sie, das trage auch zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 06:00 Uhr