Steinmeier sieht Mitverantwrortung Deutschlands für Lage in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 17.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in einem kurzen Statement zur Lage in Afghanistan von einer menschlichen Tragödie gesprochen, für die Deutschland eine Mitverantwortung trage. Die Bilder der Verzweiflung am Kabuler Flughafen nannte er beschämend für den Westen. Umso mehr müsse man nun zu denen stehen, denen man wegen ihres Einsatzes für Deutschland verpflichtet sei. Gleichzeitig forderte Steinmeier, auch all den anderen zu helfen, die jetzt von Gewalt und Tod bedroht seien, unter ihnen viele mutige Frauen. Dass die internationalen Versuche, für Stabilität zu sorgen, gescheitert seien, werfe grundlegende Fragen nach dem vergangenen und dem künftigen Engagement in Afghanistan auf, sagte der Bundespräsident. Mit einem ersten Flug hatte die Bundeswehr heute früh nur sieben Menschen aus Kabul herausbringen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 12:00 Uhr