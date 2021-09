Steinmeier sichert Opfern der Flutkatastrophe Hilfe zu

Nachrichtenarchiv - 01.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürburg: Rund sieben Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat Bundespräsident Steinmeier den betroffenen Bürgern die Solidarität des gesamten Landes zugesichert. Bei einem Staatsakt zum Gedenken an die Opfer sagte Steinmeier am Nürburgring im Landkreis Ahrweiler wörtlich: "In der Stunde der Not sind wir ein starkes, solidarisches Land. Wir stehen zusammen." Der Bundespräsident sicherte den Betroffenen zu, auf dem Weg zurück ins Leben lasse Deutschland sie nicht alleine. Steinmeier betonte zudem, alle müssten sich nun die Frage stellen, wie man künftig auf solche Extremwetterlagen besser vorbereitet ist. Zu dem Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz hatte Ministerpräsidentin Dreyer die Angehörigen der Toten und Vermissten sowie Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte und die Bürgermeister der mehr als 250 betroffenen Gemeinden eingeladen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2021 18:00 Uhr