Steinmeier sagt Ukraine weitere Unterstützung Deutschlands zu

Nachrichtenarchiv - 25.10.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundespräsident Steinmeier ist heute früh überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei seiner Ankunft sagte er wörtlich: "Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist: Wir stehen nicht nur an Eurer Seite. Sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen - wirtschaftlich, politisch und auch militärisch." An die Menschen in Deutschland appellierte Steinmeier, das Leid und den Krieg in der Ukraine nicht zu vergessen. Der Bundespräsident will sich mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj treffen und sich ein Bild von den Zerstörungen im Land machen. - Bundeskanzler Scholz hat in Berlin die Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine mit internationalen Experten eröffnet. Zum Auftakt sagte er, niemand wisse, wie lange der Krieg noch dauern wird, aber es sei nie zu früh, sich Gedanken über den Wiederaufbau zu machen. Der richtige Moment dafür sei jetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 10:00 Uhr