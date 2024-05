Steinmeier ruft zur Verteidigung von Grundgesetz und Demokratie auf

Berlin: Zum 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes hat Bundespräsident Steinmeier alle Deutschen dazu aufgerufen, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Beim Staatsakt in Berlin sagte er, die Demokratie sei unter Druck geraten durch Kräfte, die sie schwächen und aushöhlen wollen, ihre Institutionen verachten und ihre Repräsentanten beschimpfen und verunglimpfen. Und der Bundespräsident fügte hinzu: Menschenverachtung, Hetze gegen Minderheiten, Hass hätten in einer Demokratie nichts zu suchen. Am Morgen hatte Steinmeier zusammen mit den Spitzen aller Verfassungsorgane an einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Marienkirche teilgenommen. Die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs rief die Gesellschaft in ihrer Predigt zur Dialogbereitschaft auf. Der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Gerber, bezeichnete den Neuanfang 1945 als unverdientes Geschenk.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 12:45 Uhr