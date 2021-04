Steinmeier ruft zum Zusammenhalt im Kampf gegen Corona auf

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier ruft die Menschen zum Zusammenhalt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. In seiner Osteransprache sagt Steinmeier wörtlich: "Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute. Holen wir raus, was in uns steckt". Es gehe nicht darum, sich über andere und "die da oben" zu empören, sondern zu zeigen, dass es geht, wenn alle ihren Teil dazu beitragen. Das Staatsoberhaupt zeigt Verständnis für Frust und Ungeduld der Bürgerinnen und Bürger. Bei manchen gehe es längst nicht mehr um verlorenes Einkommen, sondern um die blanke Existenz. Der Bundespräsident spricht von einer Krise des Vertrauens sowie Fehlern beim Testen, beim Impfen und bei digitalen Lösungen. Gebraucht würden nun Klarheit und Entschiedenheit, verständliche und pragmatische Regelungen, damit die Menschen Orientierung hätten. Steinmeier ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen - dies sei der wichtigste Schritt aus der Pandemie. Die Osteransprache wird heute Abend nach der Tagesschau im Ersten gesendet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 14:00 Uhr