Steinmeier ruft zu Mut und Zusammenhalt auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache dazu aufgerufen, die Hoffnung auf eine friedlichere Welt nicht aufzugeben. Er verstehe, dass man manchmal am liebsten vor der Wirklichkeit in Deckung gehen möchte, sagte er und verwies auf die Kriege im Gazastreifen und der Ukraine. Die Menschen seien aber aufeinander angewiesen. Weiter warnte das Staatsoberhaupt davor, sich von der Demokratie abzuwenden. Es brauche Menschen, die sich einbringen und die daran arbeiten, dass morgen das besser wird, was heute noch nicht gut ist, so Steinmeier. Die politischen Verantwortungsträger rief er dazu auf, die Probleme in den aktuellen Krisenzeiten im Sinne der Allgemeinheit zu lösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 22:00 Uhr