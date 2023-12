Steinmeier ruft zu Mut und Miteinander auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier warnt die Deutschen davor, sich von der Demokratie abzuwenden. Das Staatsoberhaupt hat in seiner Weihnachtsansprache gesagt, wenn es anstrengend werde in der Demokratie, dann gebe es bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Dazu gehörten Mut und Miteinander. Man komme immer nur gemeinsam weiter und nicht, wenn jeder sich in seine Lebenswelt zurückzieht. Steinmeier sieht Deutschland vor großen Herausforderungen und wünscht den Menschen, dass sie über die Feiertage Kraft tanken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 05:00 Uhr