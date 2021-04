Steinmeier ruft zu gemeinsamem Kraftakt gegen Corona auf

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier ruft die Bürgerinnen und Bürger in einer Botschaft zu Ostern zu einem gemeinsamen Kraftakt gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie auf. "Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute! Holen wir 'raus, was in uns steckt", sagt Steinmeier in seiner Rede wörtlich. Gleichzeitig spricht er von einer Krise des Vertrauens bei den Menschen durch Fehler beim Testen, beim Impfen und bei der Digitalisierung. An die Adresse der Politik erklärt Steinmeier: nach 13 Monaten würden Durchhalteparolen nicht weiterhelfen. Gebraucht würden nun Klarheit, Entschiedenheit und pragmatische Regelungen, damit die Menschen Orientierung hättten. Die Rede ist heute Abend nach der Tagesschau im Ersten zu sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 07:00 Uhr