Steinmeier ruft zu freiwilligem Kontaktverzicht auf

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte um einen neuerlichen Lockdown ruft Bundespräsident Steinmeier alle Bürger zu freiwilligem Kontaktverzicht auf. In einen Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schreibt er wörtlich: "Tun wir es, damit Schulen und Kitas nicht wieder schließen, damit wir das öffentliche Leben nicht wieder vollständig herunterfahren müssen." FDP-Chef Lindner sagte dem Blatt, er rate den Ländern, die Kontakte der Haushalte zu beschränken. Der Münchner Virologe Keppler hält einen bundesweiten Lockdown für nötig. Er sagte in der BR24 Rundschau, angesichts der hochkritischen Situation sowie "einer vor der Tür stehenden Omikron-Welle" brauche es jetzt strenge und massive Maßnahmen. Bereits gestern hatte die Nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina der Politik empfohlen, sie möge nun sofortige und umfassende Kontaktbeschränkungen anordnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.11.2021 10:00 Uhr