Steinmeier ruft Russland zum Rückzug aus der Ukraine auf

Rukla: Bundespräsident Steinmeier hat den russischen Präsidenten Putin nochmals zu einem sofortigen Ende des Überfalls auf die Ukraine aufgefordert. Bei einem Besuch in Litauen warf er ihm vor, unendliches Leid über die Bevölkerung zu bringen. Steinmeier machte Putin direkt für den Tod von mehreren tausend unschuldigen Menschen in den letzten Tagen verantwortlich. Der Bundespräsident sprach von furchtbaren Bildern der Zerstörung und erinnerte daran, das Putin die Ukraine noch vor Kurzem als Brudervolk bezeichnet hatte. Steinmeier lobte ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, jetzt doch Waffen an die ukrainische Armee zu liefern und mit alten Gewissheiten gebrochen zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 15:00 Uhr