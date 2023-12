Steinmeier ruft Menschen in Deutschland zu Mut und Miteinander auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu mehr Mut und Miteinander aufgerufen. In seiner Weihnachtsansprache sagt Steinmeier, viele hätten vermisst, dass Demokraten zusammenarbeiten, wo es um das gemeinsame Ganze geht. Laut dem vorab verbreiteten Redetext sagt das Staatsoberhaupt weiter, manche Menschen in Deutschland wendeten sich ab, andere schimpften auf alles und jeden. Aber wenn es anstrengend werde in der Demokratie, dann gebe es bessere Ratgeber als Wut und Verachtung. Steinmeier erklärt wörtlich: "Weiter kommen wir immer nur gemeinsam, und nicht, wenn jeder sich in seine Lebenswelt zurückzieht." In diesem Jahr seien Leid und Zerstörung sowie Hass und Gewalt in der Welt zu sehen gewesen, so der Bundespräsident, der den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gräueltaten der Hamas in Israel als Beispiele nannte. - Bayern 2 überträgt die Weihnachtsansprache Steinmeiers morgen, am ersten Weihnachtsfeiertag, um 19:05 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 07:00 Uhr