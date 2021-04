Steinmeier ruft in Osterbotschaft zum Zusammenhalt in der Pandemie auf

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat Politik und Gesellschaft zu Zusammenhalt und gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. In seiner Fernsehansprache zu Ostern sagt Steinmeier wörtlich: "Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute, holen wir 'raus, was in uns steckt". Die Menschen sollten Vertrauen ineinander haben und aufeinander acht geben, so Steinmeier. Sie dürften aber auch der Politik viel abverlangen. Diese müsse jetzt Klarheit und Entschiedenheit zeigen sowie verständliche und pragmatische Regelungen schaffen, die den Menschen Orientierung gäben. Die Rede Steinmeiers überträgt das Erste heute Abend direkt nach der Tagesschau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 09:00 Uhr