Steinmeier ruft in Kyoto zu entschiedenem Klimaschutz auf

03.11.2022 13:15 Uhr

Kyoto: Bei seiner Japanreise hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, den Klimawandel trotz aller anderen Krisen nicht zu vergessen. 25 Jahre nach dem Zustandekommen des Kyoto-Protokolls mahnte Steinmeier am damaligen Verhandlungsort einen entschiedenen Kampf gegen die Erderwärmung an. Dabei sei auch die Ungeduld der jungen Menschen auf der Straße wichtig. Die Störaktionen radikaler Klimaschützer verurteilte der Bundespräsident aber scharf. Er sagte, er bezweifele, dass es dem Klimaziel wirklich weiterhelfe, Gemälde mit Lebensmitteln zu bewerfen oder sich auf der Straße festzukleben. Am Sonntag beginnt in Ägypten die Weltklimakonferenz. Erwartet werden rund 30 000 Teilnehmer aus fast 200 Staaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2022 13:15 Uhr