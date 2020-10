Steinmeier ruft in Halle zu Einsatz gegen Antisemitismus auf

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Halle: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu aktivem Einsatz gegen Anstisemitismus und Rassismus aufgerufen. Bei der Gedenkfeier ein Jahr nach dem Terroranschlag von Halle sagte Steinmeier, jeder müsse sich einmischen, in der U-Bahn, im Café, auf dem Schulhof, im Netz. Antisemitismus sei auch ein Seismograf für den Zustand der Demokratie. Zuvor wurde ein Mahnmal enthüllt. Es besteht auch aus der Tür der Synagoge, die der Attentäter damals gewaltsam öffnen wollte. Am 9. Oktober 2019 hatte der schwer bewaffnete Mann versucht, in die Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die zufällig in der Nähe waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 18:00 Uhr