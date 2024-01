Steinmeier ruft Bundesregierung zum Gespräch mit Bauern auf

Angesichts der Bauernproteste in Deutschland hat Bundespräsident Steinmeier die Bundesregierung zum Gespräch mit den Landwirten aufgerufen. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" zeigte er Verständnis für den Unmut der Bauern. Steinmeier sagte, Proteste seien legitim, aber Sprachlosigkeit zwischen der Bundesregierung und den Bauern schade allen Beteiligten. Seit Tagen protestieren tausende Bauern in ganz Deutschland mit Traktorblockaden gegen Pläne der Ampel-Koalition, Subventionen im Agrarbereich zu streichen - obwohl die Bundesregierung die Pläne teilweise wieder zurückgenommen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 04:00 Uhr