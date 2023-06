Steinmeier ruft beim Kirchentag zu Diskussion über Frieden und Waffenlieferungen auf

Meldungsarchiv - 07.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Bundespräsident Steinmeier hat angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu Diskussionen über Waffenlieferungen und Frieden aufgerufen. In seiner Rede zur Eröffnung des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg sagte er, der Krieg stürze Christen in ein tiefes Dilemma. Als Beispiel dafür nannte Steinmeier die Frage der Vereinbarkeit zwischen dem christlichen Friedensgebot und Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet. Die Antworten darauf dürften sich Christen nicht leicht machen, forderte er. Viele hätten eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Es sei jetzt aber auch Zeit für Waffen. Die Nachrichten aus der Ukraine nannte Steinmeier unerträglich. Erstmals seit vier Jahren treffen sich Zehntausende Christen wieder bei einem evangelischen Kirchentag. Bis Sonntag wollen sie in Nürnberg bei Gottesdiensten, Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen ihren Glauben feiern und bei Podiumsdiskussionen aktuelle Themen besprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2023 18:45 Uhr