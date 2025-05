Steinmeier reist nach Israel

Berlin: Nach dem Besuch des israelischen Präsidenten Herzog gestern in Berlin fliegt heute Bundespräsident Steinmeier nach Israel. Anlass der gegenseitigen Besuche ist, dass beide Länder 60 Jahre diplomatische Beziehungen feiern. Steinmeier wird unter anderem den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu treffen. Gestern hatte der Bundespräsident bereits an die israelische Regierung appelliert, Hilfslieferungen in den Gazastreifen nicht länger zu blockieren. Aus dem Palästinensergebiet wird berichtet, dass die israelischen Luftangriffe weitergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 06:00 Uhr