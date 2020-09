Steinmeier regt Gedenkstunde für Corona-Tote an

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Nach den Krawallen der vergangenen Nacht hat der Leipziger Oberbürgermeister Jung die Ausschreitungen scharf kritisiert. Die Diskussion um bezahlbaren Wohnraum habe einen schweren Rückschlag erlitten, erklärte der SPD-Politiker und wörtlich: "Man schafft keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreift und Barrikaden anzündet." Die wichtige Wohnraumdiskussion werde nun deutlich schwerer - zunächst müsse verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden. In Leipzig hatte es am Abend erneut Krawalle gegeben. Wie bereits am Vortag wurden aus einer Demonstration heraus Einsatzkräfte mit Steinen beworfen. Laut Polizei wurden mehrere Beamte verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 11:00 Uhr