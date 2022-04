Steinmeier räumt Fehler im Umgang mit Russland ein

Nachrichtenarchiv - 05.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat nochmal Fehler in seiner Russland-Politik eingeräumt und zugleich scharfe Kritik an Präsident Putin geübt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF bezeichnete Steinmeier Putin wörtlich als "eingebunkerten Kriegstreiber". Gleichzeitig gab er eigene Fehleinschätzungen in seiner Zeit als Kanzleramtschef und Außenminister zu. Der SPD-Politiker sagte, es sei eine bittere Bilanz, dass auch er gedacht habe, dass ein Putin des Jahres 2022 am Ende NICHT den totalen politischen, wirtschaftlichen und moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seinen imperialen Wahn. Steinmeier räumte ein, dass sein Festhalten an der Gaspipeline Nordstream 2 auch nach der Annexion der Krim Deutschland viel Glaubwürdigkeit gekostet habe. Zuvor hatte der ukrainische Botschafter Melnyk an den Bundespräsidenten appelliert, sich bei der Bundesregierung für ein sofortiges Gas- und Ölembargo einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 10:00 Uhr