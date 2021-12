Steinmeier räumt beim Gedenken an Weihnachtsmarkt-Anschlag staatliche Fehler ein

Berlin: In der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz hat Bundespräsident Steinmeier staatliche Fehler und Versäumnisse eingeräumt. Steinmeier sagte in der Berliner Gedächtniskirche, der Staat habe sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können. Nun müsse er wieder Vertrauen aufbauen. Deshalb müsse man bei neuen Erkenntnissen auch weiter ermitteln. Opfer und Angehörige hatten sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung unzufrieden geäußert. So war unter anderem bekannt geworden, dass vor dem Anschlag Informationen zwischen den Berliner Sicherheitsbehörden versandet waren. Am 19. Dezember 2016 hatte ein islamistischer Attentäter einen Lkw-Fahrer getötet und war mit dessen Fahrzeug auf den Weihnachtsmarkt gerast. Elf Menschen kamen ums Leben, ein weiterer starb vor wenigen Wochen an Spätfolgen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 20:00 Uhr