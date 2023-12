Steinmeier ordnet Staatsakt für verstorbenen Schäuble an

Berlin: Zum Gedenken an den verstorbenen CDU-Politiker Schäuble hat Bundespräsident Steinmeier einen Staatsakt angeordnet. In einer Mitteilung heißt es, der Bundestag werde die Gedenkfeier ausrichten. Ein Termin ist noch nicht bekanntgegeben worden. Schäuble, einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte, war gestern Abend im Alter von 81 Jahren gestorben. Er saß über 50 Jahre im Bundestag und nahm bis vor Weihnachten an Sitzungen teil. In seiner politischen Laufbahn war Schäuble CDU-Chef, Innen- und Finanzminister und bis 2021 Präsident des Deutschen Bundestags. Sein Wirken wurde über Parteigrenzen hinweg gewürdigt. Kanzler Scholz nannte Schäuble einen streitbaren Demokraten. Von einem schweren Verlust für Deutschland sprach EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. CSU-Chef Söder sagte, Schäuble habe sich große Verdienste um Deutschland erworben.

