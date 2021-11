Steinmeier nimmt Leo-Baeck-Medaille entgegen

Bundesrat stimmt über Infektionsschutzgesetz ab

Berlin: Der Bundesrat wird dem Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien heute aller Voraussicht nach zustimmen. Das haben mehrere unionsgeführte Länder signalisiert, die vorher noch mit einer Blockade gedroht hatten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU betonte, man habe so entschieden, weil es am 9. Dezember eine Überprüfung der jetzt erlaubten Corona-Maßnahmen geben wird. Das Gesetz sieht unter anderem 3G am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen vor. Die Union hält die Regeln nicht für ausreichend und beklagt, dass die epidemische Lage in der kommenden Woche ausläuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 07:00 Uhr