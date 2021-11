Steinmeier nimmt Leo-Baeck-Medaille entgegen

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Bundespräsident Steinmeier ist mit der Leo-Baeck-Medaille geehrt worden. In seiner Dankesrede betonte er wörtlich: "Wir dürfen in Deutschland keinen Antisemitismus dulden!". Dafür werde er weiter kämpfen, als Staatsoberhaupt und als Mensch, so Steinmeier. Das Leo-Baeck-Institut hatte die Auszeichnung damit begründet, dass sich der Bundespräsident jahrelang für den Erhalt und die Förderung jüdischen Lebens verdient gemacht habe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 02:00 Uhr