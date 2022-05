Steinmeier nennt russischen Krieg in der Ukraine Epochenbruch

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat den Krieg in der Ukraine als "Epochenbruch" bezeichnet. Beim DGB-Bundeskongress sagte er, dies zwinge die Europäer zu schmerzhaften Einsichten. Russlands Präsident habe mit dem Überfall auf die Ukraine die Grundlage der europäischen Friedensordnung zerstört. Wenn Putin den Kampf gegen den Nationalsozialismus gleichsetze mit seinem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine, dann sei das ein perfider und zynischer Missbrauch der Geschichte. DGB-Chef Hoffmann forderte Russlands Präsidenten zu einem Waffenstillstand auf und verwies auf den heutigen Tag des Kriegsendes 1945. Wörtlich sagte er an die Adresse Putins: "Nutzen Sie diesen Tag des Friedens und beenden Sie diesen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine sofort."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 13:00 Uhr