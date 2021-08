Steinmeier nennt Mauerbau Beginn einer Eiszeit mitten im Sommer

Das Wetter: Meist sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelte, teils heftige Gewitter. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. In der Nacht anfangs in Südbayern noch Gewitterneigung, sonst meist klar; Abkühlung auf 19 bis 12 Grad. Am Wochenende viel Sonnenschein bei 26 bis 30 Grad. Am Montag in ganz Bayern wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern und kühler bei 22 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 16:00 Uhr