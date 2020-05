Steinmeier nennt 8. Mai Tag der Dankbarkeit

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt ist bei einer zentralen Gedenkfeier an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert worden. In einer Rede an der Neuen Wache rief Bundespräsident Steinmeier zu einem selbstkritischen, aber auch geschichtsbewussten Patriotismus auf. Das Staatsoberhaupt wörtlich: "Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben". Denn die deutsche Geschichte sei eine gebrochene Geschichte, mit Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Steinmeier erinnerte daran, dass der heutige Tag eigentlich mit vielen Gästen aus aller Welt begangen werden sollte. Nun müsse das wegen der Corona-Pandemie allein geschehen. Aber, so der Bundespräsident, Deutschland sei nicht allein. Nach seinen Worten leben wir in einer starken, gefestigen Demokratie, im Herzen eines friedlichen und vereinten Europas. Deswegen sei der heutige Tag der Befreiung ein Tag der Dankbarkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 14:00 Uhr