Steinmeier mahnt zu Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit

Halle an der Saale: Fünf Jahre nach dem rechtsextremen Terrorangriff auf die örtliche Synagoge hat Bundespräsident Steinmeier an die Opfer erinnert. Jeder dieser menschenfeindlichen Angriffe ziele mitten ins Herz einer offenen Gesellschaft und gehe deshalb jeden etwas an, sagte der Bundespräsident beim Gedenkakt in Halle. Es sei Zeit zu widersprechen, wo jemand gegen Minderheiten vorgehe, und Zeit für Solidarität, wo jemand angegriffen werde, so Steinmeier weiter. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff rief zu Haltung und Zivilcourage gegen Judenhass auf. - Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, die Tür der Synagoge in Halle zu zerschießen. Als das nicht funktionierte, tötete er eine Passantin sowie einen Imbissbesucher und verletzte zwei weitere Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 23:00 Uhr