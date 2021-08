Steinmeier mahnt nach Flut mehr Klimaschutz an

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aachen: Nach dem Gedenkgottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, den Klimawandel entschlossen zu bekämpfen. Wie der Bundespräsident sagte, muss sich Deutschland darauf einstellen, in Zukunft häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen zu werden. Nach seinen Worten steht die Gesellschaft deshalb vor großen Herausforderungen. In Zukunft müsse man viel umfassender Vorsorge treffen, um sich besser zu schützen, so der Bundespräsident. Bei dem ökumenischen Gedenkgottesdienst im Aachener Dom ist an die mehr als 180 Opfer der Flut im Westen Deutschlands erinnert worden. Zu Wort kamen nicht nur hohe Kirchenvertreter, sondern auch Betroffene. Sie schilderten ihre Todesangst und ihre Verzweiflung in den Stunden der Katastrophe vor rund eineinhalb Monaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 21:00 Uhr